Янтарные слёзы

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О чём поёт и плачет виноградная лоза

Виноградарство Молдовы периодически впадает в стрессовое состояние. Отрасль, мягко говоря, не из самых дешёвых, при этом рисков больше, чем при выращивании других культур. Чтобы виноградари были довольны, нужно совпадение многих факторов, среди которых благоприятные климатические условия, доступ к рынкам сбыта и хорошая цена на продукцию.

Валютный приоритет

Сорта винограда, которые выращивались в советское время, кардинально отличаются от современных видов на плантациях. Тогда в сортименте изобиловали сорта шасла, коарна нягрэ, жемчуг саба, ранний магарача, иршаи Оливер и т. д. Сейчас на смену пришли сорта, обладающие определённой устойчивостью к болезням и критическим зимним температурам. Это молдова, алб де Суручень, яловенский устойчивый, ляна, кодрянка и другие. Смена сортов привела к повышению урожайности и валовому сбору винограда.

Как пояснил заведующий лабораторией селекции Научно-практического института плодоводства и пищевых технологий Тудор Казак, если 15–20 лет назад Молдова экспортировала 10–15 тыс. тонн винограда, то в последние годы эта цифра увеличилась до 100 тыс. тонн. Столовый виноград продаётся по хорошей цене, что обеспечивает приток валюты в страну. Сорт молдова занимает около 50% площадей столового винограда и на него приходится 70% экспорта. Он может храниться 3–4 месяца.

– В прошлом году фермеры, вложившие в виноград душу и деньги, получили хороший урожай, – говорит Т. Казак. – Однако в период уборки, после засухи, пошли дожди. В итоге ягоды трескались, причём даже у устойчивого сорта молдова. Повреждённые ягоды поражались серой гнилью, дрозофилой и т. д. Были отдельные хозяйства, которые не могли собрать ни одного килограмма товарного винограда. В этом сезоне урожай винограда тоже обещает быть хорошим. Но производители остерегаются, что могут сложиться неблагоприятные погодные условия, с которыми они столкнулись в прошлом году.

Молдавские учёные продолжают заниматься выведением новых сортов винограда, поскольку потребитель желает разнообразия, а Европа сейчас предпочитает бескосточковый виноград. Ставка делается на более выносливые чёрные сорта, которые лучше сохраняют товарный вид, обладают определённым ароматом и вкусовыми качествами.

В этом сезоне урожай винограда обещает быть хорошим. Но производители остерегаются того, что может сложиться неблагоприятная погодная ситуация, с которой они столкнулись в прошлом году.

Ловушки для самцов

Защита винограда подразумевает целый комплекс различных мероприятий. Результат достигается благодаря применению агротехнических, биологических и химических методов. Далеко не все фермеры применяют биологические методы борьбы с вредителями, которые бывают разными. Некоторые из них с виду могут казаться примитивными, хотя в комплексе с другими методами защиты очень эффективны – например феромонные ловушки. Их устанавливают для того, чтобы дезориентировать самцов насекомых, например листовёртки, или просто заманить их в ловушку. На один гектар необходимо от 18 до 27 таких ловушек.

Эксперты утверждают, что даже в условиях, благоприятствующих развитию болезней и вредителей, можно применить ряд мер, которые помогут спасти урожай. Прошлогодний урожай пусть и частично, но можно было спасти. К примеру, если проводить сезонную обработку для снижения инфекционного начала серой гнили (а подразумевается четыре опрыскивания), то болезнь будет распространяться не так интенсивно. Однако такая обработка требует дополнительных затрат.

– Мы разрабатываем рекомендации по защите виноградников, которые представлены на сайте Министерства сельского хозяйства, от посадки и обрезки до всех видов обработки, – поясняет заведующий лабораторией иммунитета и защиты винограда Научно-практического института плодоводства и пищевых технологий Виталий Чебану. – Но надо признать, что цена на средства защиты возрастает, в частности по сравнению с ценой на выращенную продукцию. У нас, к сожалению, в сельском хозяйстве не регулируется ценовая политика, её просто нет. Далеко не все вопросы решены в области экспорта продукции. В этой части фермеры часто остаются наедине со своими проблемами. Во многих странах, исходя из возможностей внутреннего и внешних рынков, разрабатывается регламент, регулирующий что производить и сколько. Одни направления государство стимулирует, а другие – ограничивает. Нужно производить ровно столько, сколько мы можем переработать и продать по хорошей цене.

Логика паразитов

Вместе с тем погода уже начала омрачать прогнозы на хороший урожай. В начале лета виноградные плантации некоторых хозяйств юга республики были повреждены градом. К примеру, в колхозе «Победа» села Копчак Чадыр-Лунгского района пострадало 75 гектаров, что составляет 45% от всех виноградных плантаций хозяйства. К сожалению, в этом регионе нет работающих противоградовых установок.

Председатель колхоза Николай Драган признаётся, что виноградом заниматься уже не хочется, потому что деньги, вырученные за реализацию продукции, не покрывают затрат. Существует тенденция: чем выше урожай, тем ниже цены. Это касается всей сельскохозяйственной продукции. Кроме того, не всегда можно предугадать правила игры на рынке, которые постоянно меняются. В позапрошлом году белые янтарные сорта были нарасхват, в прошлом – остались невостребованными. Впрочем, пошёл на вино по цене 1,2 лея за килограмм и сорт молдова, который хранился в холодильнике.

– В виноградарстве всегда существуют риски. Было бы неплохо, чтобы в этой части государство нас поддерживало, – говорит Н. Драган. – К новому парламенту и правительству хотелось бы обратиться с далеко не новой просьбой – отсрочить для сельхозпроизводителей выплату налогов на несколько месяцев. Период посадок и выплата налога совпадают, хозяйства несут большие затраты, берут кредиты, влезают в долги, и без дотаций со стороны государства такой финансовый груз нести очень тяжело. Когда весь год работаешь, платишь налоги и в итоге выходишь по нулям, задаёшься вопросом: а надо ли работать?

Сельхозпроизводители отмечают и другую проблему. Техника, средства защиты и т. д. попадают в Молдову через посредников с 50–60% накруткой. Кроме того, так называемые посредники за копейки скупают урожай, на которые хозяйства соглашаются, так как им нужны средства для продолжения своей деятельности. То есть существует категория бизнесменов, которые продолжают паразитировать на сельхозпроизводителях. А может, было бы лучше, чтобы в роли посредника хоть иногда выступало государство?

Мнение Габери

Горькие уроки

Одна из проблем виноградарства – недостаточные знания фермеров. у многих нет специального образования.

К примеру, далеко не всегда применяется такой приём, как нормирование. Хозяева плантаций радуются, когда на кусте появляется много гроздей, но к концу сезона получают урожай, который ни для чего не пригоден. На кусте, например сорта молдова, должно быть максимум 10 гроздей, тогда обеспечен урожай до 20 тонн с гектара и качество винограда.

В Молдове около 15 тыс. гектаров активных виноградников столовых сортов. В целом, согласно статистике, в нашей стране около 134 тыс. гектаров виноградных плантаций столовых и технических сортов, но реально обрабатывается лишь около 70 тыс. гектаров. Остальные, оставшиеся в наследство с советских времён, заброшены и уже не обрабатываются в силу своего возраста. Эффективный срок эксплуатации виноградников – 35–40 лет, поэтому выкорчёвка старых плантаций – нормальное явление. Всё в жизни подлежит смене.

Что касается кредитования отрасли, то, конечно, маленьким некредитоспособным хозяйствам приходится сложнее. Впрочем, для всех сельхозпроизводителей кредитование – это проблема. Но сейчас есть программы финансирования, согласно которым солидным клиентам выдают кредиты в валюте под 5–6%.

Перспектива для мелких хозяйств – это кооперация и унификация технологий для получения урожая хорошего качества. Крупные импортёры винограда заинтересованы в больших партиях продукции. Кроме того, надо всегда учитывать, что у винограда, как у каждого товара, есть своя сезонность на рынке. Ещё в декабре столовый виноград можно было продать по хорошей цене, а позже его не покупали даже по 5 леев. Хочется надеяться, что виноградари извлекли уроки из прошлогодней ситуации с экспортом этой продукции.

Георгий Габерь, председатель Национальной ассоциации производителей и экспортёров винограда

Наталья Устюгова