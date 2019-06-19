Ямы, как грибы: очередная дыра появилась на столичной улице после дождя (ФОТО)

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На одной из столичных улиц появилась яма глубиной в несколько метров. Всё произошло после того, как большой кусок асфальта провалился в результате вчерашнего дождя.

В провал неравнодушные прохожие заботливо воткнули палки, чтобы опасный участок был заметен водителям, пишет tv8.md.

Также из-за прошедших осадков “повело” асфальт и на других улицах города. Так, из-за сильного дождя Мунчештская была буквально усыпана гравием.

Напомним, что из-за прошедших ливней во многих районах страны улицы превратились в настоящие реки.