Яма во дворе: жители дома на Чеканах пожаловались на бесконечные “раскопки” (ФОТО)

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На улице М. Садовяну в столичном секторе Чеканы посреди двора зияет огромная яма. Местные жители говорят, что ждут уже около года, когда ответственные службы заделают дыру, однако те не торопятся.

По словам жильцов дома, яма образовалась после ремонтных работ: её просто “оставили на память” после себя рабочие. Один из возмущённых очевидцев опубликовал изображения дыры в социальных сетях, пишет protv.md. По словам мужчины, опасный участок даже не подсвечен ночью.

Улица Садовяну, 40. Огромная яма зияет здесь уже около года, а вокруг неё даже нет ограждения. Упадёшь в неё – можешь легко сломать голову, – написал молодой человек в социальных сетях.

Фото: chisinau.fail