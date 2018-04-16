Яйца со стразами Сваровски и креветки в кляре показали на кладбище в Сороке (ФОТО)

Радоницу здесь, как обычно, отметили на “широкую ногу”.



Жители Сороки с раннего утра отправились на местное кладбище, чтобы почтить память умерших. Столы рядом с могилами буквально ломились от еды: колбасная нарезка, голубцы, плацинды, рыба и даже креветки. В изобилии были представлены фрукты и сладости, а также всевозможная выпивка.

Не обошлось и без ноу-хау: традиционные крашеные яйца в Сороке украсили кристаллами Сваровски. Пока женщины занимались праздничным столом, мужчины раздавали дорогостоящие подарки, именуемые в молдавском народе поманой, пишет protv.md. Как это было – можно посмотреть на фото ниже:

Фото: http://protv.md.