Яйца со стразами Сваровски и креветки в кляре показали на кладбище в Сороке (ФОТО)

Яйца со стразами Сваровски и креветки в кляре показали на кладбище в Сороке (ФОТО)

Радоницу здесь, как обычно, отметили на “широкую ногу”. 

Жители Сороки с раннего утра отправились на местное кладбище, чтобы почтить память умерших. Столы рядом с могилами буквально ломились от еды: колбасная нарезка, голубцы, плацинды, рыба и даже креветки. В изобилии были представлены фрукты и сладости, а также всевозможная выпивка.

Не обошлось и без ноу-хау: традиционные крашеные яйца в Сороке украсили кристаллами Сваровски. Пока женщины занимались праздничным столом, мужчины раздавали дорогостоящие подарки, именуемые в молдавском народе поманой, пишет protv.md. Как это было – можно посмотреть на фото ниже:

Фото: http://protv.md.

 

 

 

 

 

 

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