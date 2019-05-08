Яйца подешевели, а картофель подорожал: эволюция цен в первом квартале года

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За первые три месяца текущего года яйца упали в цене более чем на 16%, а говядина и свинина (в живом весе) – на 11,1% и 2% соответственно. В то же время цены на овощи выросли более чем на 31%. Картофель, в частности, подорожал на 24%. Такие данные представлены в отчёте Национального бюро статистики.

Согласно полученным данным, существенно подешевел виноград – на 43,8%, фрукты и ягоды – на 38,7%, зернобобовые культуры – на 30,2%, кукуруза – на 5,6%. А цены на мясо в живом весе выросли. Так, баранина и козлятина теперь стоит на 26,1% больше, а мясо птицы – на 11,9% больше, пишет tv8.md.

В период с января по март 2019 года цены на овощи упали в среднем более чем на 6%. На продукты животного происхождения цены выросли в среднем на 0,8%. В то же время индекс цен на сельскохозяйственную продукцию составил 95,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.