Яйца и еще 8 продуктов, которые продлевают жизнь

Чтобы жить долго, достаточно не болеть. Рассказываем, какие продукты снижают риск смертельных заболеваний.

Если съедать в день одно яйцо, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск преждевременной смерти, это доказали китайские ученые. То есть разумное употребление яиц продлевает жизнь. Но яйца — это не единственный продукт, который защищает от болезней и работает на продолжительность жизни. Рассказываем, какие продукты продлевают жизнь и борются со старением.

Брокколи

Зеленая капуста по праву считается одним из самых полезных овощей. Рекордсмен по содержанию витамина А, богата витаминами группы B, содержит много кальция (не меньше, чем молоко), железа и дневную норму витамина C в 100 граммах. Брокколи рекомендуют для диеты сердечников, для выведения холестерина из организма, для нормализации уровня сахара в крови — все это защищает от хронических болезней.

Шпинат

Шпинат считается одним из самых полезных продуктов на Земле. Он занимает третье место в мире по содержанию фолиевой кислоты и входит в тройку лучших продуктов для поддержания зрения. Кроме того, шпинат содержит витамин К, который способствует формированию прочной костной ткани. В шпинате содержится 13 флавоноидов, действующих как антиоксидантные, антивозрастные и противораковые вещества. Бета-каротин и витамин С препятствуют отложению холестериновых бляшек на стенках сосудов и защищают мозг от возрастных изменений. Полезнее всего есть шпинат в свежем виде, добавляя в салаты. Но и в тушеном виде при очень быстрой термической обработке он не теряет всех своих полезных свойств.

Яблоки

Одно зелёное яблоко содержит четверть суточной нормы витамина С, на 50 процентов больше витамина А, чем апельсин, большое количество калия и железа, пектины, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и выводят холестерин из организма, йод, цинк, соли магния… Если ежедневно есть яблоки, то можно улучшить своё пищеварение и даже похудеть, так как в яблоках содержится фолиевая кислота, которая притупляет аппетит. Это помогает снизить общую калорийность питания, что, в свою очередь, способствует здоровью и долголетию.

Зеленый чай

Зеленый чай подвергается ферментации, но не подвергается жесткой высокотемпературной сушке, поэтому в листьях остаются витамины Е и С, а также флавоноиды, которые производят на организм человека противовозрастной эффект. Кроме того, зеленый чай хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Красные ягоды

В нашей полосе именно красные ягоды (особенно — кислые осенние) являются самыми полезными продуктами, богатыми витамином С и другими антиоксидантами. Они помогают защищаться от жировых излишков, проводить профилактику заболеваний сосудов, выравнивать давление. Особенно гипертоникам стоит обратить внимание на клюкву. А вот тем, кто опасается сахарного диабета и рака, поможет клубника, она оказывает противовоспалительное действие.

Оливковое масло

Ненасыщенные жирные кислоты, входящие в него (их в оливковом масле в 3,5 раза больше, чем в любом другом), предупреждают болезни сердца и сосудов, нормализуют артериальное давление, защищают от диабета и ожирения. Олеиновая кислота стимулирует ген, подавляющий активность раковых клеток, и может не допустить онкологических заболеваний, которые намного сокращают нам жизнь.

Рыба

Также источник полезных жиров, особенно — полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Не зря японцы — одна из самых долгоживущих наций — положили в основу своего рациона рыбу. Даже небольшая порция хорошей жирной рыбы в день защитит клетки от старения, укрепит стенки сосудов и снизит давление.

Куркума

Прекрасный антиоксидант и вообще необычайно полезная пряность. В ней содержится куркумин, который защищает клетки и обладает противораковым эффектом. Кроме того, куркума помогает нормализовать уровень сахара в крови, богата йодом, железом, фосфором, витаминами: К, В, С. Наконец, куркума борется с воспалительными процессами в организме.

Важно! Имеет значение не только то, что вы добавляете полезные продукты в рацион, но и то, как вы их готовите. Если яйца будут добавлены в рацион в виде яичницы с беконом ежедневно, то они могут нарушить работу печени и спровоцировать набор лишнего веса, что никому не продлит жизнь. Поэтому готовить даже самые полезные продукты нужно щадящими способами с небольшим количеством жира. Если есть возможность, нужно употреблять эти продукты сырыми или минимально обработанными (бланшировать), готовить на пару или запекать. Жарка во фритюре, сочетание с большим количеством сахара, соли, муки не продлевают жизнь.