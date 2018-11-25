Ядовитая красота: какую опасность представляют покупные цветы

Ароматные, красивые и яркие цветы являются востребованным товаром в любое время года. Понимая это, экономические агенты прибегают к различным уловкам и используют различные химикаты, которые не всегда являются безопасными, чтобы цветок сохранялся дольше и выглядел привлекательнее.

Самое большое количество токсичных веществ содержат самые продаваемые цветы – розы. Их обрабатывают химическим противогрибковым препаратом, а также инсектицидом и сильным консервантом, который позволяет розам сохранять свежесть. Вдыхая пары этих веществ, можно нанести серьёзный вред здоровью, пишет zugo.md.

Лилии должны постоянно обрызгивать специальным препаратом, который защищает от различных болезней, которым подвержены эти нежные цветы. Они могут нанести вред человеческому здоровью и вызвать проблемы с дыхательными путями.

Для того, чтобы сохранить свежесть хризантем, их обрабатывают большим количеством пестицидов и удобрений. Было научно доказано, что на цветках хризантемы имеются остатки вредных химических веществ. Кроме этого, пестициды, которыми обрабатывают гвоздики, могут предоставлять настоящую опасность для диких животных.

Флористы рекомендуют людям при покупке цветов обращать внимание на сам стебель – он не должен быть поврежденным или окрашенным. Кроме этого, не рекомендуется покупать цветы, которые имеют неприятный для вас запах.