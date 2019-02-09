Яблоку негде упасть: в Бельцах президента также встретил полный зал (ФОТО, ВИДЕО)

Яблоку негде упасть: в Бельцах президента также встретил полный зал (ФОТО, ВИДЕО)

Встречи президента с гражданами в районах страны продолжаются. Вчера глава государства посетил Бельцы. 

– Как обычно, зал переполнен, несмотря на рабочий день. Граждане крайне обеспокоены ситуацией в стране и хотят услышать ответы на все вопросы, которые их волнуют, – отметил Додон по итогам проведенной беседы.

По случаю Года семьи он поздравил в Бельцах пять супружеских пар-долгожителей и четыре многодетные семьи. В заключение Додон сфотографировался с гражданами на память о проведенной встрече.

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