Яблокам негде упасть

О том, как государство оставило фермеров на произвол судьбы

В Молдове из-за низкой закупочной цены на фрукты многим производителям выгодней оставить на деревьях или выбросить урожай, чем тратиться на его сбор и транспортировку на переработку. Власти от этой проблемы самоустранились.

Ненужный урожай

Практически весь ноябрь пользователи соцсетей и продвинутые фермеры постили фотографии, на которых были запечатлены горы яблок, сваленных вдоль дорог или несобранных с деревьев в садах, а после снегопада ещё и занесённых снегом. Это душераздирающее зрелище можно было увидеть на обочинах трассы Сороки – Атаки.

По словам фермера Михаила К., выращивающего яблоки и сливы в Сорокском районе, в этом году урожай ими был собран лишь частично из-за неблагоприятных погодных условий и большой разницы между себестоимостью плодов и низких закупочных цен перерабатывающих предприятий. Фермер пришёл к выводу: чтобы были средства на содержание сада в следующем году, лучше остаток урожая не собирать.

Фото с горами яблок было сделано и в селе Флорены Унгенского района. Первое время министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николай Чубук отмалчивался, а потом решился выехать во Флорены к «яблочным россыпям», чтобы ответить на критику интернет-пользователей, фермеров и экспертов, которые его задели больше всего.

Глава Минсельхоза рассказал, что пообщался с собственником яблок и выяснил, что у него 70% урожая было заражено яблочным червем, поэтому плоды подлежали только отправке на переработку, большая их часть уже была продана консервным заводам.

«В интернете активно распространялась фотография, на которой запечатлён якобы брошенный одним из фермеров рядом с садом урожай яблок, так как он его никуда не смог продать, – написал в своё оправдание в соцсети Николай Чубук. – Я хотел увидеть, какова ситуация на самом деле, и отправился в село Флорены Унгенского района. Там я пообщался с Анатолием Плэчинтэ, собственником яблок. От него узнал, каково реальное положение дел. Мне кажется, что фотография была сделана человеком, который захотел поспекулировать на случившемся из-за каких-то скрытых интересов. Я осуждаю действия блогеров, использующих сказки сельхозпроизводителей и зарабатывающих на этом политический капитал».

Министр Чубук во второй раз за последний месяц предъявил обвинение в спекуляции – сначала фермерам, сейчас уже блогерам.

У дилетантов все спекулянты

Председатель Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко болезненно отреагировал на обвинения главы Минсельхоза.

– О каких спекуляциях говорит министр Чубук, когда горы яблок можно увидеть у садов во многих населённых пунктах Молдовы? Многие производители не хотят даже собирать урожай, видя, что творится в стране с приёмом и переработкой яблок. Не полностью убрали также и сливу. Только себестоимость уборки яблок составляет 50 банов из общей суммы расходов в 2 лея на 1 кг. Плюс ещё расходы на транспорт, горючее и так далее, а перерабатывающие предприятия платят за 1 кг от 40 до 60 банов. Получается, что затраты вообще не окупаются. А как быть тем производителям, которые взяли кредиты, инвестировали в сады, а сейчас не знают, как вернуть эти деньги? – вопрошает глава федерации фермеров.

Какое количество яблок осталось в садах, государству не интересно. Василий Мырзенко заметил, что в нашей стране всегда было сложно со статистикой. Мол, власти не могут посчитать, сколько у нас граждан осталось в стране, а тут от них захотели статистику неубранных яблок в садах. По его мнению, в сложившейся ситуации виновато только государство и чиновники профильных госструктур.

– Вина государства, во-первых, в том, что оно вовремя не подключилось к решению проблем сельхозпроизводителей, – аргументирует своё утверждение В. Мырзенко. – Во-вторых, большинство из ответственных лиц в министерстве – дилетанты, не знающие проблемы изнутри. А если они не знают реально существующих проблем – не могут предвидеть, что произойдёт через месяц, год. А незнание прикрывают обвинениями в адрес фермеров – в спекуляциях, в тенденциозном подходе, в политической подоплёке и так далее.

Собеседник «АиФ в Молдове» считает, что этого всего можно было избежать, если бы власти предержащие заблаговременно собрали как сельхозпроизводителей, так и представителей перерабатывающих предприятий и попытались совместно найти пути решения проблемы. Также властям следовало бы субсидировать перерабатывающие предприятия, которые должны были бы принять не только яблоки, но и виноград на переработку.

– В такой ситуации оказались не только производители яблок, но и зерновых, и другой продукции, – утверждает В. Мырзенко. – Однако некоторые из них предпочитают не подключаться к деятельности профессиональных организаций и посредством них решать проблемы, защищать свои интересы, как это делается в цивилизованном мире. Они ходят следом за разными политиками, льстят им, чтобы у них каждый год дела шли хорошо.

Нужно быть гибкими, а не прогибаться

Вину высшей власти в сложившейся ситуации видит и доктор экономики, эксперт Михаил Пойсик. Он говорит, что первые лица страны вместо того чтобы в угоду западным кураторам при каждом удобном случае выступать против России, лучше бы сохраняли с ней добрые отношения.

– Сегодня нет перспектив для поставки яблок в ЕС – там своих хватает. Мы можем эту продукцию поставлять только в Россию, – говорит Михаил Пойсик. – Мы должны торговать и с Западом, и с Востоком, но премьер-министр и спикер парламента делают всё, чтобы рассориться с РФ. Учитывая, что у Украины и Польши сейчас плохие отношения с Россией, мы могли бы поставлять туда яблоки вместо этих двух стран. Должна быть политика государства в этом вопросе, а сегодня наши производители страдают от отсутствия этой самой политики.

Нужно учиться у американцев бороться за свой рынок, сохранять производителей. А у нас верховная власть занята чем угодно, только не делами государственными. Она пытается умыть руки, как будто дело экономических агентов думать, что делать со своей продукцией. А ведь, как заметил глава федерации фермеров Василий Мырзенко, в такой же ситуации, как производители яблок, находятся и предприниматели, выращивающие сливы, овощи, – они тоже не смогли реализовать всю свою продукцию. А всё потому, что не регулируется рынок, нет хороших политик, которые бы защитили внутренний рынок и производителей.

Пока в Китае неурожай…

Мнение Фалэ

– Нужно понимать, что такая ситуация сложилась из-за огромного урожая яблок. Если в прошлом году из-за заморозков фрукты не уродились, то в нынешнем вся накопившаяся энергия деревьев была направлена на плодоношение. Мы прогнозировали собрать чуть больше 500 тыс., а вышло почти 600 тыс. тонн яблок. Хороший урожай и во многих странах мира, кроме Китайской Республики.

Когда в Молдове выдаётся большой урожай, возникают такие ситуации, потому что в нашей стране нет мощностей, чтобы всё быстро собрать и транспортировать на переработку. Да и перерабатывающие предприятия не могут принять привезённый урожай сразу от всех производителей, из-за чего и образовывались очереди в этом году. Согласен, что цена, которую предлагают перерабатывающие предприятия фермерам за килограмм яблок, очень низкая. Но, к сожалению, это всё, что они сейчас могут. Мы с ними встречаемся, поднимаем вопрос, возмущаемся, но… пока без изменений.

Вместе с тем нужно понимать, что Молдова не может экспортировать весь урожай яблок, а только плоды высшего сорта. Большая часть отправляется на местные перерабатывающие предприятия. За 10 месяцев 2018 года было экспортировано чуть больше 200 тыс. тонн яблок в разные страны, больше всего этого фрукта мы экспортируем в Российскую Федерацию. Есть надежда, что в связи с неурожаем в Китае, который поставляет яблоки в РФ, на время эту нишу зай-

мёт Молдова.

Юрий Фалэ, исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортёров фруктов Moldova-Fruct

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Нет чтобы помочь…

Валентин Килат, производитель яблок: Один «великодушный» человек порекомендовал мне отвезти яблоки пожилым и детям. Я ему сказал, что не против, отдам их им бесплатно, но предложил советчику подключиться, чтобы помочь с транспортом, ящиками, людьми, которые это всё будут грузить, так как я в этом году в минусе и мне не хватит финансовых средств, чтобы содержать сад в следующем году.

Он обиделся, сказав, что я несерьёзный и только делаю себе дешёвую рекламу.

Любовь Чегаровская