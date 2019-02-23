“Я в вас верю!”: Додон призвал всех граждан принять участие в выборах (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова считает, что граждане страны должны массово принять участие в предстоящих парламентских выборах и призывает их к этому. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Мы прошли избирательную кампанию. Остался один день, надеюсь, что не будет никакой дестабилизации. Но участвовать обязательно надо. Я вас очень прошу приходить на выборы. Бюллетени по референдуму можете не брать – я лично не возьму, потому что я не верю в этот референдум. Но бюллетени с партиями и кандидатами – обязательно брать и голосовать, – сказал он.

Игорь Додон рассказал и о том, как он сам будет делать свой выбор.

– Я найду партию, которую я поддерживаю – вы знаете, какую – и поставлю печать. А во втором бюллетене, если вы доверяете этой партии, поставьте печать там, где ее символ. Я думаю, что ситуация после 25 февраля изменится. Я в это верю, я верю в Молдову и я верю в вас, – подытожил он.