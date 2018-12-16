“Я тебя породил, я тебя и убью”: за что жительница Казаклии расчленила и сожгла собственного сына

В селе Казаклия Чадыр-Лунгского района мать с невиданной жестокостью забила до смерти, после чего сожгла и расчленила собственного сына. Причиной такого бесчеловечного поступка стал паразитический образ жизни, который вёл её отпрыск.

Напомним, что убийство, совершённое с чрезвычайной жестокостью, произошло 12 декабря. 66-летняя жительница Гагаузии убила своего 39-летнего сына, сожгла тело, а затем расчленила труп и выкинула в мусорную яму. Подозреваемая была задержана.

Стало известно, что преступление было совершено во дворе её дома. Женщина ударила сына казаном по голове, в результате он скончался. После этого, мать притащила труп на огород и сожгла его. По словам односельчан, женщина с сыном часто ругались, из-за того, что у мужчины не было работы. В день убийства никто из соседей не слышал шума, пишет publika.md.

– Я увидел дым в 10 часов вечера. Не придал этому значения, мы подумали, что горит мусор, – рассказал один из соседей.

По словам односельчан, мать никогда не находила общего языка с сыном, поэтому он ушёл жить в другой дом. Накануне трагедии женщина получила его пособие по инвалидности, ноне всю сумму, поэтому между ними вспыхнула ссора. Кроме этого, соседи утверждают, что женщина была больна раком и перенесла операцию.

Пожилая женщина была задержана на 72 часа. Если её вина будет доказана, то она проживёт остаток жизни за решёткой.