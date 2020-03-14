“Я работаю, а ты оставайся дома”. Врачи призывают граждан Молдовы соблюдать карантинный режим

“Я работаю, а ты оставайся дома”. Врачи призывают граждан Молдовы соблюдать карантинный режим

Молдавские врачи призывают всех граждан страны не нарушать карантинный режим и находиться дома в период пандемии коронавируса.

Фотографии врачей, которые рекомендуют жителям страны оставаться дома, разлетелись в социальных сетях. “Я работаю, а ты оставайся дома. Граждане Республики Молдова, соблюдайте карантин”, – гласит надпись.

Напомним, что в Республике Молдова объявлен “красный код” в связи с коронавирусом. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19. Еще 46 случаев подозрения проверяются.

 

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