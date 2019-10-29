Случай с отвалившимся на ходу у троллейбуса колесом: глава Управления транспорта не понимает, как такое могло случиться

Случай с отвалившимся на ходу у троллейбуса колесом: глава Управления транспорта не понимает, как такое могло случиться

По словам главы Управления транспорта Кишинёва Адриана Болдуреску, все троллейбусы недавно прошли технический осмотр, поэтому он понятия не имеет, как у троллейбуса во время движения могло отвалиться колесо.

– По нашим данным, такие проблемы не должны были возникнуть, так как все троллейбусы недавно прошли технический осмотр. По крайней мере, нам не поступала информация о том, что какой-то троллейбус не прошёл техосмотр, – заявил Болдуреску, передаёт tv8.md.

Напомним, что инцидент произошёл 27 октября на бульваре Дечебал. Троллейбус маршрута №4 остался без колеса во время движения.

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