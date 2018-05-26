“Я не хочу, чтобы меня и мою семью убивали”: Открытое обращение кишиневца к Андрею Нэстасе

После того, как вчера один из сторонников Андрея Нэстасе заявил, что тех, кто ему не симпатизирует, нужно убивать, кишиневец, муниципальный советник Гайк Вартанян выступил на своей странице в соцсети с открытым обращением к кандидату так называемых проевропейских сил.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Господин Нэстасе!

Сегодня на вашей «пресс-конференции» Ваш близкий соратник, стоявший прямо за вами на «сцене», призвал убивать Иона Чебана, его соратников и сторонников. Видео есть в сети.

Господин Нэстасе!

В связи с этим позвольте мне сообщить вам следующее. И, я надеюсь, вы сможете передать это вашим сторонникам.

Я не хочу, чтобы меня и мою семью убивали только за то, что я не поддерживаю вашу политическую программу и вас как политика.

Я не хочу, чтобы меня убивали за то, я считаю, что Ион Чебан на голову выше вас в вопросах городского управления и, самое главное, у него есть желание что-то сделать для своего города, а не для своей партии, которую вы должны «протолкнуть» в парламент. При этом я осознаю, что вы ничего не можете поделать с тем фактом, что Чебан еще три года назад отказался от депутатского кресла в парламенте, чтобы заниматься исключительно проблемами города и набираться опыта, в то время как для вас и ваших сторонников главная цель – как раз эти депутатские кресла на предстоящих осенью парламентских выборах.

Я не хочу, чтобы меня убивали за то, что я верю в будущее Молдовы и что Кишинев должен остаться столицей нашего государства, а вы, и те, кто кричат, что нас, кишиневцев надо убивать, верите, что Кишинев должен рано или поздно стать румынской провинцией, городом одного из уездов.

Я не хочу, чтобы меня убивали за то, что я считаю, что вы мало чем отличаетесь от бандитских альянсов за евроинтеграцию, один из которых, кстати, пытался сделать из Майи Санду премьера. Именно этот альянс, испугавшись фотографий на билбордах, поменял законодательство и запретил использование снимков с зарубежными политиками во время избирательных кампаний.

Так вот, вам наплевать на закон в Молдове. Ваши фотографии и их распространение в сетях с зарубежными политиками – это лишнее подтверждение, что для вас есть лишь закон «крыши западных посольств». Извините, я не хочу, чтобы меня убивали только потому, что я считаю, что вы и поддерживающие вас аналитики и бесчисленные НПО «играют по двойным» правилам.

Господин Нэстасе,

Я понимаю, что выход во второй тур для вас стал сюрпризом. Вам было наплевать на Кишинев последние 3 года, как вы «запустили» себя в общественно-политической жизни страны. И сегодня Вам особо не интересен Кишинев. Вы даже оговорились правильно на румынском телевидении в Бухаресте, куда вы отправились в разгар избирательной кампании, когда вместо выборов примара – сказали о выборах премьера. Это – оговорка по Фрейду. Вы мечтаете стать премьером, вам действительно все равно до судьбы Кишинева.

Вы считаете, что кишиневцев ничему не научили 10 лет правления Киртоакэ и они с удовольствием проголосуют за некомпетентного человека, без опыта, команды или с нулевой активностью по проблемам столицы за последние 3 года.

Вам кажется, что достаточно пригласить всех кишиневцев с румынскими паспортами на румынском телевидении прийти проголосовать за вас.

Господин Нэстасе!

Вы постоянно повторяете слова “достоинство” и “правда”. К сожалению, вы сами зачастую не показываете их. Вы прячетесь от кишиневцев, вы отказываетесь от борьбы идей, предложений, решений. Вы предпочитаете продолжать стратегию “виктимизиации”, строите из себя жертву, ездите в соседнюю страну и просите помощь у заграничных телеканалов, у граждан другой страны.

И, самое главное, что, к сожалению, вы не брезгуете поддержкой вора Дорина Киртоакэ и людей, напрямую участвовавших в краже миллиарда, в первую очередь Юрия Лянкэ. Так чем же вы отличаетесь от Дорина Киртоакэ?

Я считаю, что мало чем. И я верю, что кишиневцы не наступят в очередной раз на те же грабли. А вам, г-н Нэстасе я желаю успешной политической карьеры. Но только не за счет разрушенного города, который срочно нужно спасать от хаоса куда ввел его ваш политический и идеологический единомышленник Дорин Киртоакэ.

И я верю, что для всех кишиневцев, тех, кто может просто поставить на весы возможность развивать город или, как минимум, ввергнуть его в хаос и бесконечную и нескончаемую войну исполнительной, законодательной кишиневской и центральной властью, выбор между Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе очевиден.

Главное НЕ оставаться дома и ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти всей семьей и отдать свой голос за шанс столице начинать развиваться.