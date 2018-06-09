«Я не чудовище и не убийца»: няня, подозреваемая в убийстве девочки из Молдовы, просит прессу не делать поспешных выводов

По словам главной подозреваемой в убийстве годовалой девочки в детском саду в Израиле, она не хотела никого убивать и сама не прекращала плакать с того дня, как умерла Ясмин.

Женщина, работавшая помощницей воспитателя в детсаду «Маша и медведь» в Петах-Тикве, где произошла трагедия, попросила своего адвоката Яакова (Коби) Марголов донести её слова до прессы. В заявлении, написанном гражданкой Украины, также говорится, что «она любит детей» и «не перестает плакать с того дня, как не стало Ясмин», – пишет vesty.co.il.

– Не называйте меня убийцей. Я не чудовище и сама в шоке от того, что произошло. Возможно, я допустила халатность, но я не убийца, – говорит 23-летняя украинка, подозреваемая в убийстве дочери граждан Молдовы.

По её словам, она всего лишь пыталась уложить ребёнка спать. Она также утверждает, что рядом находился ещё один ребёнок, с которым ничего не произошло.

По данным полиции, подозреваемая ранее работала по той же специальности в двух детских садах. Однако, как она оказалась в Израиле – неизвестно. Установлено также, что у обвиняемой есть двое родных детей.

Адвокат Коби Марголов считает, что его клиентке не может быть предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. По его словам, «жизнь – гораздо более сложная вещь, чем пара видеозаписей». Кроме этого, он считает, что СМИ «перегибают палку», обвиняя его клиентку в жестоком убийстве. По его мнению, у женщины не было никаких преступных намерений, а дело необходимо более глубоко изучать.

В израильских СМИ утверждают, что после того, как была обнародована история Ясмин, большинство родителей перевели своих детей в другие детские сады, но всё же несколько детей продолжают там воспитываться.

Напомним, что страшное преступление, которое произошло в мае в израильском городе Петах-Тикве, потрясло жителей сразу нескольких стран. Дочь мигрантов из Молдовы Ясмин, которой едва исполнилось 14 месяцев, погибла при странных обстоятельствах в детском саду «Маша и медведь». Медики не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребёнка.

Позже полиции стали доступны записи с видеокамер, установленных в саду, на которых видно, как няня силой тащила годовалую девочку за руку, затем силой бросила ее на матрас, лежащий на полу. После этого накрыла ребенка с головой одеялом, легла сверху и принялась смотреть в смартфон.

Убитые горем родители погибшей девочки, заявили, что тот, кто сотворил такое с их дочерью – не человек, а чудовище и пожелали убийце остаток жизни провести в тюрьме.