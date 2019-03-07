Я хочу сюрпризик! Откровения женщин о подарках на 8 Марта

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Не знаете, чем порадовать любимую женщину на 8 Марта? Своим мнением на этот счет делится прекрасная половина редакции АиФ.ru.

АиФ.ru опросил женщин в возрасте от 20 до 50 лет, чтобы понять, о каком подарке они мечтают на 8 марта, а какой презент может оскорбить их нежные чувства и даже спровоцировать семейный скандал.

Евгения, 42 года: не жадничайте

Стоимость подарка: чем больше денег мужчина тратит на женщину, тем ей приятнее. Это — чистая правда.

Худший подарок: тот, который абсолютно не нужен. Например, я практически не ношу украшений, не люблю наручных часов. Если мне подарить что-нибудь из этой категории, оно будет лежать мертвым грузом.

Идеальный подарок: тот, что нужен в данный момент. Это может быть всё, что угодно: кастрюли, мебель, телевизор. Просто надо немного узнать о женщине прежде, чем что-то ей покупать. Лучше всего спросить напрямую, чего она хочет.

Анастасия, 26 лет: размер — имеет значение

Стоимость подарка: до 3000 рублей.

Худший подарок: вещи не моего размера! Однажды мне подарили платье 44 размера, а я ношу 40-ой, то есть человек жил со мной год и не знал, что я на два размера меньше! Есть масса возможностей раздобыть эту «секретную» информацию: залезть в шкаф и посмотреть, спросить у родителей, подруг.

Идеальный подарок: поездка куда-нибудь на выходные. Женщины любят менять обстановку.

Екатерина, 34 года: включайте голову, господа

Стоимость подарка: мне кажется, что сумма не важна. Важно то, как вы преподнесете подарок. Можно с кислым лицом вручить любимой женщине ключи от машины, но это будет неприятно. Другое дело — маленький, недорогой презент, подаренный с любовью.

Худший подарок: красиво упакованные шампунь, гель для душа, мыло и т.д. Бытовая техника. Если бы муж подарил мне пылесос, я бы его тут же убила этим самым пылесосом.

Идеальный подарок: включайте голову, господа, проявляйте фантазию! Я за сюрпризы. Завяжите глаза своей любимой, посадите в автомобиль и привезите в театр (любое другое место, которое она стопроцентно хотела посетить) — такой поступок женщина точно оценит.

Елена, 26 лет: оторвите ценник!

Стоимость подарка: до 3000 рублей.

Худший подарок: одежда, которую вы выбираете на свой собственный вкус, не советуясь с женщиной. Покупать вещи можно только в одном случае — когда вам точно сказали, что нужно купить, в каком магазине и какого размера. Также к категории плохих подарков относится любая вещь, на которой не оторван ценник!-

–Идеальный подарок: ювелирные украшения (прошу не путать с пластмассовыми бусами и прочей бижутерией). Сертификат на какую-то процедуру по уходу за собой: косметический салон, массаж, спа и т.д.

Мария, 35 лет: не надо умных книг

Стоимость подарка: от 2000 до 3000 рублей.

Худший подарок: умная книга (историческая, про здоровье). Хотя, в принципе, это неплохой подарок, но только не для 8 марта.

Идеальный подарок: беспроигрышный вариант — украшения, при этом важна не цена, а чтобы оно подходило женщине по стилю.

Людмила, 27 лет: нет — кухонному рабству!

Стоимость подарка: до 8000 рублей.

Худший подарок: сковородки, кухонные комбайны, набор ножей и прочие вещи, имеющие отношение к кухонному рабству — это ужасно! Я своему мужу сразу намекнула, что за такие презенты можно и по голове получить. Подарки на 8 марта должны радовать женщину, а не хозяйку.

Идеальный подарок: будет здорово, если в этот день вы куда-нибудь сходите вдвоем — концерт, театр, кино и т.д. Главное, чтобы это было мероприятие, которое ваша женщина точно хочет посетить.

Елена, 28 лет: 10000 рублей и ни копейкой больше

Стоимость подарка: учитывая непростую финансовую ситуацию, потолок 10000 рублей.

Худший подарок: бижутерия, парфюм, косметика, (когда мужчина не знает, чем пользуется его женщина), подарочная карта — это банально.

Идеальный подарок: путевка куда-нибудь, авиабилеты. Если на путешествие не хватает денег, можно подарить удобную спортивную обувь, абонемент на фитнес или йогу. Но здесь есть опасность, поскольку ваша женщина может подумать, что она слишком толстая, поэтому вы отправляете ее в спортзал. Важный момент — на подарке не должно быть цены.

Валентина, 38 лет: не обижайте своих женщин

Стоимость подарка: до 1000 рублей.

Худший подарок: духи, косметика, поскольку обычно мужчины в этом плохо разбираются. Кроме того, иногда на такой продукции есть разные надписи, которые могут обидеть женщину, подчеркнуть ее недостатки: от перхоти, от целлюлита, крем с пометкой anti age, средство для похудения, утягивающие колготки.

Идеальный подарок: какая-то вещь, связанная с хобби. Неплохой вариант — подарочный сертификат. Цветы, но не в качестве основного подарка, а как дополнение к нему.

Ольга, 28 лет: не надо пошлости

Стоимость подарка: до 1000 рублей.

Худший подарок: колготки – очень странный презент! Цветы, бутылка шампанского и коробка конфет – пошло. Очень дорогие подарки, например, шуба. Такие вещи лучше подарить на какую-то другую дату, либо вообще без повода, чем на 8 марта.

Идеальный подарок: цветы, хотя далеко не все женщины относятся к ним как к полноценному подарку. Красивое нижнее белье, не повседневное.

Елена, 42 года: накройте стол

Стоимость подарка: от 3000 до 10000 рублей.

Худший подарок: весы, особенно, если у женщины есть проблемы с лишним килограммами. Ненужные в хозяйстве вещи, например, десятая сковородка.

Идеальный подарок: создайте хорошее настроение своей женщине – театр, ресторан, сами накройте стол. Обязательно подарите букет весенних цветов – тюльпаны, нарциссы и т.д.

Ирина, 37 лет: плюшевая игрушка – это ужасно!

Стоимость подарка: от 1000 до 2000 рублей.

Худший подарок: плюшевая игрушка и сковородка.

Идеальный подарок: билет на концерт, поездка куда-нибудь.

Светлана, 29 лет: не выкидывайте деньги на ветер

Стоимость подарка: от 2000 рублей и более.

Худший подарок: букет! На мой взгляд, это зря выкинутые на ветер деньги. Если вы все же дарите цветы, то знайте, что это лишь приложение к основному подарку, а не сам подарок.

Идеальный подарок: сюрприз! Необязательно масштабный. Конечно, шуба или ювелирное украшение – беспроигрышный вариант, но можно подарить что-то такое, что ваша любимая женщина вдруг захотела, но по каким-либо причинам так и не купила. Угадать с подарком несложно, мы очень часто в будничном разговоре озвучиваем свои желания. Просто научитесь слушать свою вторую половину.