Я бы в дворники… не пошёл

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О том, как журналист на неделю поменял перо на метлу

Корреспондент «АиФ в Молдове» нанялся в подмастерья к знакомой дворничихе, решив выяснить, как зарабатывают себе на кусок хлеба люди, устроившиеся работать на эту штатную единицу в столичные жилищные управляющие организации.

Не те времена!

Все мы хотим жить в чистом городе, да вот зависит это не только от дворников, в чьи обязанности входит мести улицы и убирать мусор, но и от каждого его жителя. Ведь известно, что не там чисто, где метут, а там, где не мусорят. К сожалению, эта истина не всем очевидна, поэтому без работы дворники не сидят, ежедневно с раннего утра подметая вокруг многоэтажных жилых домов.

Моя знакомая дворничиха Мария Ивановна – одна из этой армии коммунальщиков, помогающих нам не утонуть в мусоре. Она уже пенсионного возраста. По моим ощущениям, женщина работает дворником испокон веков и говорит, что будет на этом зарабатывать, пока силы позволяют.

Я напросился к ней в помощники, предполагая, что моей мужской физической подготовки хватит, чтобы легко справиться с незатейливыми, как мне казалось, обязанностями жэковского дворника. Поначалу наш тандем заработал споро: Мария Ивановна подметала, а я собирал мусор в тележку, отвозил к мусоросборникам и слушал ответы на интересующие меня вопросы.

По словам моей временной наставницы, работать сегодня дворником – неблагодарное и невыгодное дело. То ли было в советские времена! Тогда Мария Ивановна, работая в этом качестве, получила двухкомнатную квартиру.

– Тогда было так: устроился человек работать в ЖЭК дворником – ему сразу давали квартиру, обычно на первом этаже, чтобы можно было сразу выйти, а при необходимости и выбежать на работу, – рассказывает моя собеседница. – Но, получив квартиру, работник становился подневольным – должен был отработать десять лет. Чтобы не прослыть тунеядцем и не заработать соответствующую статью Уголовного кодекса, в дворники часто шли диссиденты, но в основном в профессию попадали люди, для которых понятий «карьера» и «образование» не существовало.

Однако и при таких условиях, как выяснилось, дворники были в дефиците. А сегодня их не хватает хронически. Администрации некоторых жилищных управлений вынуждены нанимать на эту должность людей из окрестных сёл и каждое утро привозить их в столицу на работу, а вечером отвозить обратно. Кому-то даже удаётся обеспечить этих работников жилплощадью. Обычно это маленькая клетушка в подвале жилого дома с относительно сносными жилищными условиями – газом, отоплением, горячей водой. За отопление дворники, как правило, не платят, так что для некоторых, оставшихся без своего угла, это как манна небесная.

Дворников в муниципии Кишинёв не хватает хронически. Администрации некоторых жилищных управлений вынуждены нанимать на эту должность людей из окрестных сёл и каждое утро привозить их в столицу на работу, а вечером отвозить обратно.

Коммунальный лайфхак

Моё желание в первый день смены профессии чуть облегчить нелёгкий труд Марии Ивановны довольно быстро угасло. После сбора мусора я предложил ей помочь подметать двор жилой многоэтажки. Меня хватило на уборку площадок вокруг двух подъездов. Напарница ухмыльнулась, забрала метлу и… пошла быстро и ловко ею размахивать в обе стороны, только пыль стояла столбом. Понадобилось часа два, чтобы убрать придомовые территории вокруг двух длинных хрущёвок. Я, утомлённый первым опытом, только успевал отвозить полные тележки.

Весь мусор – опавшую листву, ветки, окурки – дворники сметают в небольшие кучки, которые потом отвозят к месту общего складирования бытовых отходов и пожухлой растительности с помощью специальных самодельных тележек. Большинство профессиональных дворников сооружают их из подручных материалов (чаще всего из старых детских колясок, а боковые стенки наращивают с помощью фанеры или пластикового шифера). У моей напарницы именно такая тележка. Правда, очень часто у неё отлетают колёса, а запчастей для починки нет, пожаловалась женщина.

Если тележки – лайфхак дворников, то мётлы и грабли выдаются жилищными управлениями. Некоторые убирают только пластиковыми метёлками – растопыренные, напоминают раскрытый веер. Но чаще можно увидеть работников, которые подметают улицы самодельными мётлами, сделанными из веток, – кому как удобно. Моя наставница убирает обычный мусор веточной метлой, а листья – пластиковой. Вместо совка она использует картонку или кусок фанеры.

Крепкие плечи пенсионеров

Наставница познакомила меня с иногородним дворником по имени Петру. Работая, мы разговорились и выяснилось, что своё жильё мужчина сдал квартирантам, а сам поселился в жэковской клетушке и работает на полную ставку. То есть убирает отведённую ему придомовую территорию, участок центральной улицы, а ещё задействован на погрузке мусора и опавшей листвы. В осенне-зимний сезон жилищные управления заказывают трактор с прицепом для вывоза растительного мусора и палой листвы. За этот объём работы Петру получает 4 тыс. леев в месяц. Мария Ивановна погрузкой не занимается – возраст уже не тот, потому её ежемесячная заработная плата немногим более 3 тыс. леев.

По моему мнению, это слишком маленькие деньги за нелёгкий физический труд. На личном опыте убедился, что махать метлой – работа тяжёлая, особенно с непривычки. Вроде бы тяжести не поднимаешь, а спину и руки ломит. Но некоторые люди, находясь в безвыходном положении, соглашаются и на такую зарплату.

Мария Ивановна говорит, что таких, как она, пенсионеров, – большая часть среди нанятых дворников. А что делать, если их не хватает… Работают по договору. Только за уборку территории вокруг двух домов платят по 1200 леев в месяц, за три дома и двор – 2400 леев.

– Пенсионеры жилищно-коммунальную службу города и выручают, в противном случае наши дворы давно утонули бы в грязи, с таким-то отношением людей к порядку, – посетовала моя наставница. – Порой жильцы домов сводят на нет все наши старания. С аккуратностью сейчас плохо. Были времена, когда за брошенную бумажку милиционер мог сделать предупреждение, а то и штраф выписать, а сегодня мусор выбрасывают, куда придётся, не боясь наказаний. Жильцы верхних этажей выходят покурить на балкон, а окурки бросают на улицу. Не успеваем за ними убирать. Некоторым жильцам лень выносить мусор к контейнерам – и они выбрасывают его с балконов, а кто-то оставляет у входа в подъезд или подсовывает под припаркованные во дворе машины.

Пожаловалась моя собеседница и на молодёжь, которая особенно в тёплое время года оставляет на лавочках у подъездов пустые пивные и водочные бутылки, пакеты от всяких закусок, пластиковые стаканчики и разный другой мусор. Если кто-то из жильцов делает им замечание, он рискует нарваться на грубость либо получить камнем в окно.

Ох, нелёгкая это работа…

По рекомендации Марии Ивановны, пару дней я поработал напарником дворника, который убирает в одной из столичных парковых зон. То, что я увидел собственными глазами, очень меня расстроило: некоторые жители домов, прилегающих к парковым зонам, выбрасывают мусор в установленные там урны. Пакеты большие – одного хватает, чтобы заполнить эту ёмкость. Отдыхающие горожане, не имея возможности отправить стаканчик из-под чая, обёртку от мороженого, шоколада и прочей еды в отведённое для этого место, оставляют всё рядом с урнами.

– Они бы и рады выкинуть мусор в урну, но куда, если она переполнена. Складывают бутылки и пакеты возле урны, а их разносит ветром по всему парку. Добавляют проблем и собаки, которые, унюхав пищевые отходы, раздирают пакет – мусор растаскивается по всему газону. Опять виноват дворник. Я как-то сделал замечание девчонке, которая у меня на глазах выкинула пакет с мусором в парковую урну, так тут же появился её отец с перекошенным от злости лицом и накричал на меня.

За время стажировки в качестве дворника мне пришлось на себе почувствовать все трудности этой профессии: и негативный настрой некоторых горожан, и отсутствие необходимого удобного инвентаря, и большую нагрузку. Но больше всего меня раздражала пыль. На зубах она не скрипит – всё-таки город, а не пустыня, но покрывает лицо тонким слоем.

Под конец стажировки я вполне справлялся с работой. Мёл с размахом, а сзади оставались приятно чистые дорожки и газоны. Эх, если бы ещё наши люди уважали труд дворников и не мусорили…

Игорь Сафонов

Фото Игоря Взорова