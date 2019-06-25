“Извиниться не желаете?”: Цырдя в пух и в прах разбил ложь и сплетни недоброжелателей в адрес президента и ПСРМ

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Я просто поражаюсь, как наши граждане выдержали индустриальные потоки лжи и дезинформации в адрес ПСРМ и лично президента! Как они вообще выстояли перед натиском десятка партий, сотен аналитиков? Это просто чудо, честное слово.

Помните, как некоторые аналитики спорили в прямом эфире, что к Пасхе ДПМ и ПСРМ сыграют свадьбу? Где свадьба, господа? Извиниться не желаете?

Помните, как ПКРМ, НП, СДПМ и другие лакеи кукловода убеждали граждан, что ПСРМ и ДПМ образовали некий таинственный и коварный “бином”? Суть бинома, мол, следующая: ДПМ продвигает беспредел и ахинею, а ПСРМ борется с этим. К шоку лакеев именно ПСРМ и Додон начали войну против ДПМ и скинули Плахотнюка!

Помните, как они утверждали, что ДПМ контролирует половину фракции ПСРМ? Дескать, социалисты на первом же заседании парламента выйдут из фракции! Додон останется только с Гречаный, и то не факт! Ну, кто вышел из фракции, господа лакеи? Фракция едина, как никогда.

Неустанно они продвигали мысль, что “коварный и подлый” Додон лично просил Плахотнюка снять Усатого с выборов! Но 24 июня появилась аудиозапись переговоров советника Плахотнюка Раду Адриана с Ренато Усатым. Из записи ясно, как божий день: это Усатый предлагает мочить врагов Плахотнюка – Додона, Санду и Нэстасе – взамен получения “паспорта” и гарантий! Кстати, на выборах так и было. Усатый мочил жестко Додона!

А помните, как на парламентских выборах Усатый и Канду обвинили Додона и Россию в том, что молдавских летчиков держат в заложниках в Москве! Даже уголовное дело завели 13 февраля. Потом вышли летчики и поблагодарили Игоря Додона и Россию…

Все помнят, как холдинг ДПМ обвинял Додона в предательстве Родины… Дескать, он хотел федерализировать Молдову, внедрить то же устройство, как в ФРГ, США, Канаде, Бельгии! Но Козак привел доказательства, что федерализацию предлагал сам Владимир Плахотнюк!

Все-таки верно сказано – сила в правде. С кем правда – тот и сильнее.