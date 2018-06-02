Известный магазин электротехники был оштрафован на 1 миллион леев

Такое решение было принято Высшей судебной палатой в процессе против против Совета по конкуренции.

Так, компания Rolling International SRL, которая владеет сетью магазинов FoxMart, обязана выплатить штраф в размере 1 миллиона леев за нарушение Закона о конкуренции в связи с чрезмерным и одновременным повышением цен на бытовую технику, пишет bizlaw.md.

Согласно материалам дела, контролеры Совета по конкуренции провели проверки в штаб-квартире и подразделении Rolling International SRL в Кишиневе. В результате этого были составлены протоколы о проведении инспекции и изъяты документы, а также опечатаны офисы и конференц-залы юридического лица. После того, как был обнаружен ряд нарушений, Пленум Совета по конкуренции распорядился оштрафовать фирму Rolling International SRL на 918 079 леев, что составляет 0,45% от общего оборота за 2014 год.

В ходе судебных разбирательств ответчик пытался добиться аннулирования решения Совета по конкуренции, однако Апелляционный суд Кишинёва отклонил иск. Не согласившись с этим решением, экономический агент подал иск в ВСП, но и там потерпел неудачу.

Напомним, что в марте 2015 года Совет по конкуренции оштрафовал 4 фирмы за одновременное повышение цен на бытовую технику. Ими стали экономические агенты, представляющие магазины Maximum, FoxMart, Bomba и Electronic. Представители компаний отказались давать какие-либо объяснения, чтобы оправдать скачок цен на бытовую технику, но всё равно были оштрафованы на 5,3 миллиона леев.