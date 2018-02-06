Известный лоукостер вводит дополнительные рейсы из Кишинёва в Лондон

С 19 апреля из Кишинёва в Лондон будут совершаться еще два дополнительных рейса в неделю.

Всего еженедельных рейсов из Кишинёва будет 7, а в настоящее время таковых 5, передаёт stirilocale.md.

Кроме этого, авиакомпания увеличит количество рейсов из Бухареста в Лондон с 21 до 26 рейсов в неделю. Как утверждает Wizz Air, цена будет более чем выгодной.

Wizz Air управляет флотом из 85 самолетов Airbus A320 и A321, и предлагает 550 рейсов по выгодным ценам для 43 стран мира.