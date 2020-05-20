Известные в стране юристы предлагают инициировать реформирование Конституционного суда

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Инициативная группа, в которую вошли 17 известных юристов страны, в том числе бывшие председатели Конституционного суда и судьи ЕСПЧ, предлагают провести международную конференцию с целью обсуждения роли, функций и полномочий КС.

– Думаю, что пришло время серьезно проанализировать необходимость реформирования КС. Ситуация изменилась, и она сильно отличается от той, что была в момент создания Суда. В Молдове любой депутат имеет право обращаться в КС, и если запрос подаст каждый, их будет 101. Национальное законодательство не предусматривает механизм предупреждения подобной абсурдности, – пояснил бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский.

А бывший председатель КС Думитру Пулбере не исключает даже вариант проведения национального референдума по внесению в Конституцию поправок, касающихся деятельности Суда, пишет ntv.md.

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