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Известная журналист и водитель такси не поделили дорогу в Кишиневе (ВИДЕО)

Известная журналист и водитель такси не поделили дорогу в Кишиневе (ВИДЕО)

Маневры водителей едва не привели к ДТП.

Необычное и агрессивное выяснение отношений между водителями автомобилей Mazda CX 5 и Dacia Logan на улице Алба-Юлия попало на видеорегистратор. Как пояснила в комментариях к опубликованному видео владелица Mazda CX 5, она сожалеет о том, что поддалась на провокации таксиста.

— Двигаясь по крайней левой полосе, я решила перестроиться на среднюю полосу, поскольку передо мной на перекрестке несколько машин поворачивали налево. Показав сигнал поворота, я совершила маневр и перестроилась, что вызвало крайнее недовольство водителя «Дачии», ехавшей позади по средней полосе. Он начал сигналить, резко обогнал меня по крайней правой полосе, выехал впереди меня и так же резко затормозил.  Признаю, в этих обстоятельствах была создана аварийная ситуация, я нарушила правила дорожного движения, о чем очень сожалею, — рассказала молдавский журналист Наталья Кептене.

Национальный инспекторат патрулирования отреагировал на инцидент и сообщил о том, что водитель нарушивший дорожную разметку, будет санкционирован на 750 леев с применением 3 штрафных пунктов.

Ранее на трассе Кишинев – Леушены автомобиль столкнулся с грузовиком: двое людей скончались.

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