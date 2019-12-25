Изувечил брата ножом: семейная ссора обернулась кровавой драмой

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В приёмное отделение Рыбницкой центральной районной больницы поступил 37-летний житель города с ножевыми ранениями. О пациенте медики сообщили в милицию.

Сотрудники ОВД выяснили, что конфликт между родными братьями возник во время застолья. Ссора переросла в драку, в ходе которой 40-летний рыбничанин, схватил кухонный нож и нанёс ранения младшему брату. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение с колото-резаными ранами в области левого локтя, грудной клетки и нижней губы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины территориальным УСК возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему может грозить от трёх до восьми лет лишения свободы.