Изувечил брата ножом: семейная ссора обернулась кровавой драмой

Изувечил брата ножом: семейная ссора обернулась кровавой драмой

В приёмное отделение Рыбницкой центральной районной больницы поступил 37-летний житель города с ножевыми ранениями. О пациенте медики сообщили в милицию.

Сотрудники ОВД выяснили, что конфликт между родными братьями возник во время застолья. Ссора переросла в драку, в ходе которой 40-летний рыбничанин, схватил кухонный нож и нанёс ранения младшему брату. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение с колото-резаными ранами в области левого локтя, грудной клетки и нижней губы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины территориальным УСК возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему может грозить от трёх до восьми лет лишения свободы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md