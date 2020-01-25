Изуродовал лицо и оторвал ухо: житель Флорешт жестоко убил пожилую односельчанку

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Жуткий инцидент произошёл вчера, 24 января, в селе Кошерница Флорештского района. Пенсионерка скончалась после того, как её жестоко избил односельчанин.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, погибшей оказалась 72-летняя женщина. На фоне ссоры её до смерти избил 32-летний односельчанин, передаёт deschide.md.

– Судмедэксперты обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти. Убийца частично изуродовал жертве лицо и оторвал ухо, – рассказала Бециву.

Полицейские задержали подозреваемого на 72 часа. По факту убийства возбуждено уголовное дело.