Изобретательных молдаван с контрабандой сигарет задержали на румынской таможне (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции в Яссах обнаружили и конфисковали 3 900 контрабандных пачек сигарет. Товар искусно прятали в полостях 8 дверей. Сигареты предназначались для продажи на чёрном рынке в Италии.

Утром 17 апреля пограничники в пункте пропуска “Васлуй” остановили микроавтобус, зарегистрированный в Болгарии. За рулём находился 35-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии – в сопровождении молодого человека из Молдовы в возрасте 22 лет. В микроавтобусе было несколько посылок, в том числе 8 дверей. В ходе детального осмотра пограничники обнаружили спрятанные в полостях дверей 3 900 пачек сигарет с молдавскими акцизными марками, пишет politiadefrontiera.ro.

Вечером того же дня сотрудники пограничной полиции в Яссах остановили для проверки автомобиль Mercedes Benz, зарегистрированный в Литве. За рулём авто находился 33-летний гражданин Молдовы. В тайнике, оборудованном в днище машины, было обнаружено 2 749 пачек сигарет. Задержанный рассказал, что намеревался продать товар на чёрном рынке в Яссах.

Контрабандный товар был изъят. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.