Изнасиловавший студентку из Молдовы румын проведет почти 11 лет за решеткой

Изнасиловавший студентку из Молдовы румын проведет почти 11 лет за решеткой

Апелляционная палата Тимишоары вынесла окончательный приговор по делу о гражданине Румынии, который ограбил и изнасиловал студентку из Молдовы. 

Инцидент произошел в прошлом году вблизи автозаправки. Мужчина был арестован после того, как при нем нашли чехол от мобильного телефона девушки. Он признал свою вину.

Первоначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы за изнасилование и еще к восьми – за ограбление. В итоге судьи решили, что преступник просит за решеткой 10 лет и 8 месяцев. Кроме того, ему запрещено общаться с жертвой и приближаться к ней в течение трех лет после отбывания срока, сообщает tv8.md.

 

 

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