Изнасиловавший соседку 20-летний житель Флорешт сядет в тюрьму на 6 лет

Изнасиловавший соседку 20-летний житель Флорешт сядет в тюрьму на 6 лет

20-летний житель Флорештского района был приговорён к 6 годам тюремного заключения за изнасилование соседки, а 21-летний соучастник преступления получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за укрывательство.

Прокурорам удалось доказать, что в ночь на 17 июля 2018 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом 60-летней соседки. Пока один из них насиловал женщину, второй держал её лицо, чтобы жертва не смогла увидеть и узнать злоумышленников. Тем не менее пострадавшая определила голос одного из них и сообщила о преступлении в полицию. После этого молодые люди были задержаны полицией, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

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