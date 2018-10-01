Изнасилование и убийство женщины в Колонице: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Прокуратура муниципия Кишинев завершила и передала в суд уголовное дело по обвинению жителя коммуны Тогатин в совершении ограбления, насильственных действий сексуального характера и преднамеренного убийства женщины.

Труп жертвы был обнаружен 30 мая этого года в лесополосе пригорода Колоница, после того, как правоохранительным органам сообщили об исчезновении женщины.

В результате проведенных мероприятий был найден предполагаемый автор убийства. Им оказался 28-летний житель Тогатина, с которым была знакома жертва.

Согласно собранным доказательствам, между ними произошел конфликт из-за того, что жертва отказалась выполнять похабные желания обвиняемого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина изнасиловал свою знакомую, задушил ее, украл у нее мобильный телефон и исчез.

Будучи заслушанным прокурорами, обвиняемый, который ранее уже был судим за попытку изнасилования, признал свою вину. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный тюремный срок.