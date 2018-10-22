Изнасилование и убийство в Колонице: преступник проведет за решеткой 30 лет

Житель коммуны Тогатин, который весной этого года убил женщину в Колонице, был приговорен сегодня, 22 октября, к 30 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Вердикт был вынесен после того, как прокуратура муниципия Кишинев сектора Чеканы доказала виновность последнего по трем обвинениям: краже, насильственным действиям сексуального характера и предумышленному убийству.

Труп женщины был обнаружен 30 мая 2018 года в лесополосе пригорода Колоница после того, как правоохранительным органам сообщили об ее исчезновении. В рамках мероприятий следственного характера была установлена личность предполагаемого автора преступления. Им оказался 28-летний знакомый убитой, житель коммуны Тогатин.

Согласно собранным доказательствам, между жертвой и убийцей произошла ссора после того, как женщина отказалась удовлетворить сексуальные желания мужчины. В этих обстоятельствах последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал женщину, задушил ее, после чего украл у нее мобильный телефон и сбежал с места убийства.

Будучи заслушанным прокурорами, обвиняемый, который ранее уже имел судимость за попытку изнасилования, полностью признал вину. Теперь он проведет за решеткой 30 лет.