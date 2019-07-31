Изнасиловали и обокрали: гражданка Украины стала жертвой преступников в Баурчи

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Несколько дней назад к полицейским гагаузского села Баурчи с жалобой обратилась жительница Республики Украина. Она рассказала, что 26 июля двое неизвестных мужчин изнасиловали ее, после чего обокрали.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались ранее судимые жители села Баурчи.

По данному факту возбуждено уголовное преследование. Подозреваемые находятся под стражей.