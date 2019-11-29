Изменился состав Постоянного бюро парламента

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Состав Постоянного бюро парламента изменился. Соответствующее решение было принято сегодня голосами большинства депутатов.

Таким образом, в обновленную структуру вошли 15 депутатов. Распределение членов Постоянного бюро из числа парламентских фракций было осуществлено на основе пропорционального представительства фракций в парламенте, соответственно, было выделено четыре позиции фракции Партии социалистов Республики Молдова, три позиции фракции Демократической партии Молдовы и по одной – фракции партии «Действие и солидарность» блок ACUM, фракции «ACUM Platforma DA», а также фракции партии «Шор».

В частности, в состав Постоянного бюро были назначены: от ПСРМ – Василе Боля, Владимир Головатюк, Корнелиу Фуркулицэ, Адела Рэиляну, от ДПМ – Дмитрий Дьяков, Павел Филип и Серджиу Сырбу, Игорь Гросу и Мария Чобану будут представлять блок ACUM, а партию «Шор» – депутат Денис Уланов. Также членами Постоянного бюро являются председатель и вице-председатели парламента.

Согласно регламенту парламента, численный и номинальный состав Постоянного бюро устанавливается Постановлением парламента по предложению парламентских фракций. Члены бюро назначаются решениями фракций, в пределах количества мест, которые им принадлежат, пишет moldpres.md.