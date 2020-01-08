Изменились правила проведения отбора на конкурс “Евровидение”

Изменились правила проведения отбора на конкурс “Евровидение”

Исполнителя, который в этом году будет представлять Республику Молдова на “Евровидении”-2020, в этом году будет выбирать только жюри. Телевизионное голосование, которое год от года проводилось ранее, было исключено. 

Соответствующие изменения были внесены накануне в регламент проведения конкурса. Судьи будут голосовать посредством бюллетеней, в которых будут указаны названия песен и имена исполнителей. Отбор будет проводиться в два этапа: рассмотрение поданных заявок и живые прослушивания, пишет tv8.md.

“Евровидение”-2020 станет 65‑м, юбилейным конкурсом, и пройдет в период с 12 по 16 мая. Право на его организацию получили Нидерланды после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней “Arcade” на конкурсе 2019 года.

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