Изменен состав парламентских комиссий

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Постановление парламента об изменении номинального состава постоянных комиссий будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial», сообщает moldpres.md.

Так, согласно постановлению законодательного органа, депутат Валентина Стратан будет занимать должность председателя Комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранению и семье, а Валентина Ротару – заместителя председателя.

Также депутат Георге Брашовски назначен членом Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, Элеонора Граур – членом Комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам, Павел Янец – членом Комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения и семьи, Иван Филимон – членом Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороне и общественного порядка, Геннадий Морков – членом Комиссии по вопросам культуры, образования, науки, молодежи, спорта и средствам массовой информации.