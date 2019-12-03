Изготовлял и сбывал наркотики: одному из участников наркосхемы грозит до 15 лет

Изготовлял и сбывал наркотики: одному из участников наркосхемы грозит до 15 лет

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) передала в суд дело 24-летнего жителя Кишинёва, которого обвиняют в производстве и продаже синтетических наркотиков.

В период 2018-2019 гг. обвиняемый в составе ОПГ сбывал наркотические вещества через электронные приложения. Поступление денежных средств осуществлялось через систему онлайн-платежей “QIWI”.

В июле текущего года в доме подозреваемого провели обыски, в результате которых правоохранители обнаружили сотни пакетов с наркотическими препаратами, электронные весы, SIM-карты, банковские карты, различные электронные устройства, используемые для связи с членами ОПГ, и т. д.

Подозреваемый был задержан и помещён под арест по требованию прокуратуры. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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