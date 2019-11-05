Избранный примар подтвердил: проезд в столичном транспорте не подорожает

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Нельзя увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте Кишинева, пока не “подорожают” зарплаты и пенсии.

Об этом в ходе телепередачи сказал избранный генеральный примар муниципия Ион Чебан, тем самым подтвердив сказанное им же в период предвыборной кампании. Он добавил также, что этого не может произойти, пока не будет введен строгий контроль над муниципальными средствами.

– Еще хочу отметить, что общественный транспорт – это муниципальная служба. Следуя этой логике, и образование у нас должно быть платным? Хотя, и так мы уже платим за него. Но, к сведению, муниципий сегодня выделяет на образование 2 миллиарда леев. Если смотреть на работу общественного транспорта с точки зрения экономической эффективности, то тогда необходимо навести порядок в средствах, поступающих оттуда. Потому что зачастую средства идут в карманы, – мы не раз говорили об этом. Необходим электронный билет, нужно использовать GPS-технологии. Всё это мы осуществим, – сказал Чебан, еще раз подчеркнув, что стоимость проезда в общественном транспорте Кишинева в ближайшее время не вырастет.