Избивший сына до смерти молдаванин осужден на 12 лет лишения свободы

Преступление было совершено в августе текущего года в селе Петрешть Унгенского района.

Подросток не накормил вовремя теленка, за что разъяренный нетрезвый отец нанес ему несколько сильных ударов в живот. Позднее мальчику стало плохо, и спустя два дня он скончался.

Полиции подозреваемый в жестоком убийстве заявил, что его сын упал с дерева и сильно ударился. Тем не менее истину установили судмедэксперты.

На мужчину было заведено два уголовных дела: за применение насилия и за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Судом он было приговорен к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы.