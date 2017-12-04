Избившие и ограбившие пожилую женщину сели за решетку на 10 лет каждый

Трое молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет были приговорены к десяти годам лишения свободы каждый за нападение и ограбление 54-летней женщины. Также им придется заплатить жертве 90 тысяч леев ущерба.

Преступление было совершено в начале декабря прошлого года в селе Зориле Оргеевского района, пишет realitatea.md.

Злоумышленники проникли в дом жертвы, напали на нее и нанесли удары кулаками в область лица и головы. Затем они связали женщину и стали требовать отдать им деньги и ценности. Преступники также обыскали дом и забрали 2100 леев, а также ценных вещей на общую сумму 14 305 леев.

Расследованием преступления занималась Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Приговор был вынесен судьями Центрального суда Оргеева и может быть обжаловано в Апелляционной палате.