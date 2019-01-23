Избирательная кампания стартует через 2 дня: завтра – последний день для подачи заявлений на участие в выборах

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Завтра, 24 января, – последний день, когда Центральная избирательная комиссия и окружные избирательные советы могут принять заявления на регистрацию потенциальных кандидатов на очередных парламентских выборах и республиканском консультативном референдуме, которые состоятся 24 февраля.

Как рассказала председатель ЦИК Алина Руссу, электоральные органы будут работать до 17.00, а в 18.00, в случае, если будет много заявок на участие, состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера потенциальных конкурентов в бюллетенях. Избирательная кампания начнется 25 января.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Центризбирком зарегистрировал следующих кандидатов по общенациональному округу: Демократическую партию, блок “Акум”, Партию коммунистов, Партию социалистов, движение “Антимафия”, партию “Воля народа” и “Нашу партию”.