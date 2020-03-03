Избиратели за рубежом и в Приднестровье могут предварительно зарегистрироваться для участия в президентских выборах

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Граждане Республики Молдова, находящиеся за пределами страны или проживающие на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и некоторых населённых пунктах Каушанского района, могут предварительно зарегистрироваться для участия в президентских выборах, которые пройдут осенью этого года.

По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, избиратели могут предварительно регистрироваться на протяжении всего года, за исключением предшествующих дню выборов последних 45 дней. Отменить регистрацию избиратель может не позднее, чем за 25 дней до дня выборов.

Чтобы зарегистрироваться, избиратели должны заполнить регистрационную форму on-line в разделе «Înregistrare prealabilă» («Предварительная регистрация») на сайте www.alegator.md. Зарегистрироваться также можно, подав подписанное индивидуально или коллективно заявление в ЦИК и/или в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова.

Комиссия обеспечит обработку данных об избирателях, которые запросили предварительную регистрацию, в строгом соответствии с Законом № 133 от 8 июля 2011 года о защите персональных данных. Таким образом, сведения о зарегистрированных гражданах не будут переданы другим учреждениям, обнародованы или использованы в иных непредусмотренных целях, а будут использоваться исключительно для проверки достоверности информации об избирателе.

ЦИК уточнил, что предварительная регистрация не означает исключения граждан из списка избирателей по месту проживания. Если в день выборов зарегистрированный человек находится в стране, он сможет проголосовать по месту жительства.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Положении о предварительной регистрации, пройдя по ссылке http://bit.ly/2wVK0ZY.