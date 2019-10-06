Избиратели смогут воспользоваться мобильной урной для голосования на местных выборах

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Мобильной урной для голосования на местных выборах смогут воспользоваться граждане, которые по каким-либо причинам, в том числе по болезни, не смогут самостоятельно прийти на участок.

Заявку на предоставление урны можно подавать вплоть до дня голосования, до 15.00. Её нужно будет подкрепить справкой от врача. Избиратели, которые не могут подать заявку самостоятельно, могут обратиться за помощью к социальному работнику или родственникам, а слабовидящие граждане могут подать её в устной форме.

Правом голосования по месту нахождения можно воспользоваться только на своём избирательном участке и при наличии прописки по данному адресу.