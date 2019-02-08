Избиратели могут запросить сертификат для голосования до 23 февраля включительно

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Избиратели, которые в день выборов не будут находиться по месту своей прописки, могут получить до 23 февраля включительно сертификаты для голосования, которые позволят им проголосовать на любом избирательном участке в день выборов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Как отмечает источник, документ выдается электоральными бюро избирательных участков.

Согласно Кодексу о выборах, граждане, которые в день выборов не будут находиться в тех населенных пунктах, где они прописаны, могут запросить у электорального бюро избирательного участка сертификат для голосования. Документ выдается на основании удостоверения личности, которое подтверждает факт прописки в радиусе данного участка.

Выданный сертификат позволит этим гражданам проголосовать на любом участке на территории Республики Молдова, но только на парламентских выборах по общенациональному округу и на республиканском консультативном референдуме. Для голосования по одномандатному округу будет выдан отдельный сертификат. Он позволит проголосовать на любом участке, но только в пределах того одномандатного округа, по которому прописан избиратель.

Центральная избирательная комиссия также сообщает, что электоральные бюро работают ежедневно: с 08.00 до 17.00 по будням, а в выходные дни – по сокращенному графику.