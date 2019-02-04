Избиратели могут проверить правильность своих данных в списках

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Центральная избирательная комиссия информирует, что до 23 февраля избиратели могут проверить правильность составления избирательных списков как на избирательных участках, так и онлайн. Согласно представленной ЦИК информации, в списки были включены 2 миллиона 810 тысяч 303 избирателя.

Для того, чтобы проверить списки онлайн, необходимо зайти на сайт www.verifica.cec.md, ввести 13-значный код из своего удостоверения личности и нажать галочку “Я не робот”. После введения данных на экране появится информация об избирательном участке, на котором предстоит проголосовать гражданину.

Согласно Кодексу о выборах, избиратель может обратиться в избирательное бюро участка по месту его прописки или жительства, чтобы попросить, на основании документов, включить его в список или исключить из него, а также исправить допущенные при внесении в список данные ошибки о нем самом или о других избирателях. Изменения в избирательный список могут быть внесены не позднее дня, предшествующего дню выборов. Избирательное бюро передает информацию о запрашиваемых изменениях в ЦИК вместе с заявкой и заявлением избирателя и копией его документов.

Стоит напомнить, что избиратель может быть включен только в один избирательный список и только на одном избирательном участке на основании документов, которые подтверждают его прописку в периметре данного участка. Очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля.