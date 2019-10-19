Жители страны могут найти адрес своего избирательного участка в платёжном терминале

Жители страны могут найти адрес своего избирательного участка в платёжном терминале

Избиратели могут узнать адрес своего избирательного участка с помощью платежных терминалов QIWI. Услуга бесплатна и действует в любом таком терминале в стране.

Чтобы найти свой избирательный участок, необходимо выполнить некоторые шаги: выбрать на экране терминала графу «Государственные услуги и штрафы», затем «Центральная избирательная комиссия», потом ввести свой IDNP, и вы получите адрес своего избирательного участка, который, к тому же, можно будет распечатать на квитанции, передаёт diez.md.

Напомним, 20 октября в Молдове состоятся всеобщие местные выборы и новые парламентские выборы по ряду участков.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md