Избирателей призывают проверить правильность своих данных в списках

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что до 19 октября избиратели могут проверить правильность составления списков, как в помещениях избирательных участков, так в онлайн-режиме, посетив сайты www.cec.md или www.verifica.cec.md.

Согласно законодательству, избиратель может обратиться в участковое избирательное бюро по месту жительства или месту нахождения, чтобы запросить на основании подтверждающих документов включение или исключение из списка, исправление ошибок, допущенных при внесении данных о них или о других избирателях. Существует четыре способа онлайн-проверки данных, внесенных в списки избирателей:

На официальной веб-странице комиссии www.cec.md, кликнув на «Проверь себя в ГРИ» (введя IDNP и пройдя проверку антиробот, избиратель может узнать, к какому участку он прикреплен и каков его порядковый номер в списке ); На веб-странице verifica.cec.md – кликнув на «Află unde să votezi» («Узнай, где проголосовать»). Выбрав населенный пункт и адрес, можно узнать какой избирательный участок осуществляет свою деятельность в этом населенном пункте; На веб-странице ЦИК www.cec.md, перейдя в рубрику «Проверить список избирателей» и выбрав населенный пункт и избирательный участок, можно скачать PDF-файл списка избирателей в ограниченном формате для соответствующего участка, который содержит имена, фамилии и год рождения избирателей; На веб-странице ЦИК www.cec.md «Карта избирательных округов». При открытии геопространственной карты избирательных участков и щелчке на избирательный участок можно просмотреть информацию, содержащую контактные данные избирательного участка и ссылку на PDF-файл списка избирателей на соответствующем участке.

Изменения в списках избирателей могут запрашиваться не позднее дня, предшествующего дню выборов. Напомним, что избиратель может быть включен только в один список избирателей и только по одному избирательному участку на основании документов, подтверждающих факт проживания на территории данного избирательного участка. Лицо, имеющее и место жительства, и место нахождения, вносится в список избирателей по соответствующему избирательному участку, в пределах которого у него имеется регистрация по месту нахождения.