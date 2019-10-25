Избили приятеля, выстрелили ему в ногу и обокрали: полиция задержала злоумышленников (ВИДЕО)

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Двое мужчин в возрасте 31 года и 46 лет, уроженцы Кишинёва и Страшенского района, были задержаны следователями за совершение грабежа.

19 сентября в полицию обратился 37-летний мужчина, который заявил, что на него напали и ранили на бул. Траян. На месте происшествия мужчина рассказал, что встретил двоих мужчин на автозаправке на улице Албишоара, после чего все вместе на автомобиле Dacia Sandero приехали на вышеуказанный бульвар.

Между приятелями разгорелся конфликт, в результате которого жертву избили и выстрелили в ногу. После этого злоумышленники украли у пострадавшего мобильный телефон стоимостью 7 000 леев и скрылись.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Злоумышленники были задержаны, а в доме одного из подозреваемых полиция нашла оружие без разрешительных документов.

В ходе разбирательства задержанные признали свою вину. В соответствии с действующим законодательством им грозит заключение на срок от 8 до 10 лет.