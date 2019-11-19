Избили и оставили умирать на дороге: житель Чадыр-Лунги скончался от полученных в драке травм

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29-летний мужчина был найден на обочине дороги в гагаузском городе Чадыр-Лунга. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу, где из-за полученных травм скончался.

По данным полиции, мужчина поссорился со своими приятелями, которые впоследствии избили его и оставили умирать на обочине дороги. Позже пострадавшего заметил прохожий, который вызвал на место происшествия скорую помощь. Мужчина был доставлен в районную больницу Чадыр-Лунги, где вскоре скончался от полученных травм, передаёт protv.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате следственных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей 37 и 52 лет. Подозреваемые были арестованы на 72 часа.

Все обстоятельства дела устанавливаются.