Избили до смерти: житель Окницы нашёл на пороге дома труп сына

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Житель Окницы обратился в полицию и сообщил, что обнаружил труп сына на пороге дома. Жуткий инцидент произошёл сегодня утром в селе Гринауцы-Рая Окницкого района.

Речь идёт о 25-летнем мужчине, бездыханное тело которого обнаружил отец. На теле погибшего обнаружено множество признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

Правоохранители проводят расследование с целью установления всех обстоятельств случившегося и определения круга причастных лиц.

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