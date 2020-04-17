Избили до смерти: житель Окницы нашёл на пороге дома труп сына

Избили до смерти: житель Окницы нашёл на пороге дома труп сына

Житель Окницы обратился в полицию и сообщил, что обнаружил труп сына на пороге дома. Жуткий инцидент произошёл сегодня утром в селе Гринауцы-Рая Окницкого района.

Речь идёт о 25-летнем мужчине, бездыханное тело которого обнаружил отец. На теле погибшего обнаружено множество признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

Правоохранители проводят расследование с целью установления всех обстоятельств случившегося и определения круга причастных лиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md