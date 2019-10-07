Избили до смерти и обокрали пенсионерку: трое подозреваемых задержаны (ВИДЕО)

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Трое мужчин в возрасте от 17 до 32 лет были задержаны полицией по подозрению в совершении преступления в селе Мелешень Каларашского района. Двое из подозреваемых задержаны недалеко от румыно-венгерской границы.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 октября 2019 года неизвестные проникли в дом 63-летней жительницы вышеуказанного села, связали её, избили и вынесли из дома около 40 000 леев. В результате полученных травм женщина умерла.

4 октября полицией Калараша было возбуждено уголовное дело за убийство и грабёж. Вскоре были идентифицированы личности подозреваемых: 17-летний несовершеннолетний из района Калараш и двое мужчин 22 и 32 лет, уроженцев районов Ниспорены и Дрокия. Последних двоих ранее судили за изнасилование, грабёж и мошенничество. 6 октября один из подозреваемых был арестован и признал свою вину.

Позже полиция установила, что остальные обвиняемые пересекли государственную границу через КПП “Костешты-Стынка” в качестве пассажиров автобуса. Сегодня, 7 октября, их удалось задержать недалеко от румыно-венгерской границы.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.