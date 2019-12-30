Избил сожительницу в порыве ревности: житель Бричан окажется на скамье подсудимых

Избил сожительницу в порыве ревности: житель Бричан окажется на скамье подсудимых

Прокуроры поместили под 30-дневный арест 35-летнего жителя Бричанского района, который сильно избил свою сожительницу.

Мужчина совершил преступление 25 декабря после того, как увидел видеозапись с доказательствами неверности своей 24-летней сожительницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс ей несколько ударов кулаком в область лица, чем спровоцировал черепно-мозговую травму, а также сломал челюсть и нос. В результате пострадавшую доставили в столичное медицинское учреждение.

За насилие в семье законодательство предусматривает наказание в виде неоплачиваемых общественных работ до 240 часов или тюремное заключение на срок до 6 лет. Задержанный признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В настоящее время прокуроры собирают все необходимые материалы для того, чтобы отправить дело в суд.

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