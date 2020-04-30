В столице рецидивист избил прохожего ради телефона (ВИДЕО)

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30-летний житель Кишинёва подозревается в совершении уличного ограбления.

21 апреля в инспекторат полиции сектора Ботаника обратился 35-летний пострадавший. Мужчина сообщил, что во дворе жилого дома по улице Николая Зелинского к нему подошёл неизвестный, несколько раз ударил и отобрал мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб, причинённый жертве, составил 4 000 леев.

Вскоре злоумышленник был задержан. Он сознался в содеянном.

Согласно действующему уголовному законодательству, мужчине, у которого уже есть судимость за ограбление, грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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